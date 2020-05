Fase 2: Ravetti, Pd collaborerà ma chiede responsabilità

"Il presidente della Giunta regionale Alberto Cirio ha chiesto alle opposizioni collaborazione, niente male dopo due mesi di muro leghista che ha diviso la plancia di comando in Regione da chi è in prima linea. Noi abbiamo risposto affermativamente, siamo a disposizione per approvare in tempi rapidi i provvedimenti. Affronteremo questa fase con responsabilità, ma alla Giunta e alla maggioranza ne chiediamo altrettanta: non ci piace che le misure per la Fase 2 siano diventate strumenti di propaganda del Cirio-leghismo". Così il capogruppo del Pd in Piemonte, Domenico Ravetti, oggi in videoconferenza con il segretario Paolo Furia per illustrare le proposte del partito. "Va bene il Bonus Piemonte, per la cui rapida approvazione ci siamo già impegnati - ha rimarcato Ravetti - ma vogliamo capire se è estendibile e quali sono le coperture. Inoltre mancano una prospettiva sul medio-lungo periodo e anche provvedimenti per quella fascia sempre più ampia di cittadini che non ce la fa più a mettere insieme il pranzo con la cena. Sulla cassa in deroga Cirio incontrerà il sistema bancario questo pomeriggio, forse l'incontro doveva avvenire prima". "Hanno creato numero infinito cabine regia e task force - ha aggiunto - ma sia chiaro: se modificano la programmazione, la competenza è del Consiglio regionale. Raccogliere le idee va bene, ma tutto dovrà approdare in Consiglio. Noi siamo pronti, vengano con delle proposte e lascino perdere la propaganda".