Coronavirus: multati insultano poliziotti su Fb, 6 denunciati

Hanno insultato su Facebook i poliziotti che li avevano multati mentre si trovavano all'autolavaggio, noncuranti delle restrizioni dovute all'epidemia del coronavirus. Tre persone sono state denunciate dalla polizia di Vercelli per oltraggio a pubblico ufficiale e diffamazione on-line; i tre, sorpresi a lavare l'automobile in assenza di situazioni di necessità, sono stati sanzionati dagli uomini della questura vercellese. Dopo aver ricevuto la multa, hanno insultato pesantemente gli agenti su Facebook con commenti oltraggiosi e diffamatori, pubblicando anche l'immagine del verbale con tanto dei nomi dei poliziotti. Altre tre persone sono state denunciate per gli stessi reati, dopo aver aggiunto ulteriori commenti pesanti nella discussione avviata dai primi tre. I sei denunciati risiedono nelle province di Vercelli, Novara e Alessandria.