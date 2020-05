Torino: variazione bilancio, fondi anche per Covid

Con 35 voti a favore e un astenuto il Consiglio comunale di Torino ha approvato la quarta variazione al Bilancio di previsione 2020-2022 che riguarda in particolare entrate e relative spese derivanti da trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Piemonte per l'emergenza Covid19 e non, per circa 1,5 milioni di euro. Della somma totale 528 mila euro sono destinati alla sanificazione e disinfezioni degli uffici, 142 mila euro dal Ministero dell'Interno e 101 mila euro dalla Regione per il finanziamento degli straordinari della polizia municipale e l'acquisto di Dpi (dispositivi di protezione individuale) e 411 mila euro, sempre dalla Regione, per attività socio-assistenziali e interventi per fragilità sociali non legati all'emergenza sanitaria in corso. Inoltre 85 mila euro dalla Compagnia di San Paolo per Torino Open Library e 182 mila euro da Trm per compensazioni ambientali legate all'impianto di termovalorizzazione del Gerbido. Nel dibattito la consigliera M5S Carlotta Tevere ha sottolineato che la cifra stanziate dalla Regione per le ore di straordinario della Municipale "risultano notevolmente inferiori, 150 mila euro in meno, rispetto a quelle annunciate dall'assessore regionale Fabrizio Ricca". Quest'ultimo ha replicato che "la somma di 500 mila euro riguardava l'intera regione e se la Città avesse ulteriori necessità la Regione provvederà a un'integrazione".