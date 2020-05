Meteo: cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi

A Torino oggi, martedì 5 maggio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3533m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: giornata nel complesso discreta al Nordovest con cieli irregolarmente nuvolosi per il passaggio di nubi medio-alte e stratificate, legate a una perturbazione in transito oltralpe; non mancheranno dei locali piovaschi sull'alta Ossola. Infiltrazioni umide marittime favoriscono inoltre annuvolamenti consistenti sulla Riviera ligure. Clima mite, tipico di maggio: nel pomeriggio in Valpadana valori sui 24°C, decisamente più fresco e umido in Liguria. Venti deboli e mar ligure poco mosso.