Fase 2, Bonomo (Pd): servono ospedali Covid e cure a domicilio

"Separare gli ospedali Covid da quelli per altre patologie" e trattamenti di cura a domicilio per i casi meno gravi. Sono "i suggerimenti" al presidente della Regione Alberto Cirio della deputata del Partito Democratico, Francesca Bonomo, per la Fase 2 in Piemonte. "Visto lo spaesamento e la lentezza con cui la nostra Regione si è adeguata alla fase-1, mi permetto di dare al presidente Alberto Cirio due semplici suggerimenti per gestire al meglio la fase-2. Premetto che non è farina del mio sacco: non sono un medico, ma sono linee guida che arrivano direttamente dall'Istituto Superiore di Sanità e sono già state sperimentate con successo in altre Regioni e altri Paesi. Dovrebbero essere conosciute dai nostri amministratori di centrodestra ma, visti i pregressi, credo sia meglio rinfrescare loro la memoria", ha premesso Bonomo. "Per prima cosa occorre separare gli ospedali Covid da quelli per altre patologie - ha detto Bonomo - sappiamo che una gran parte dei contagi si è verificata in ospedale. Nella prima fase emergenziale l'obiettivo primario era garantire un aumento esponenziale dei posti in terapia intensiva, e infatti Governo e Regioni hanno lavorato insieme per aumentarli celermente dai 5.324 iniziali agli 8.490 odierni (+64%). Nessuno quindi ha osteggiato la scelta regionale di attrezzare in ogni ospedale un reparto Covid. Ora che i contagi stanno diminuendo considerevolmente, però, bisogna necessariamente riorganizzare spazi e ospedali". "I sospetti malati di Coronavirus devono andare direttamente in strutture a loro dedicate, senza mischiarsi con gli altri pazienti. Per la tenuta del sistema nei prossimi mesi questo è cruciale", ha aggiunto. "Inoltre il primo trattamento di cura deve essere fatto a domicilio. Devono transitare dagli ospedali soltanto i pazienti in gravi condizioni. Per l'80 per cento dei contagiati, che sviluppano sintomi lievi, devono essere attivate le Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale), previste dal decreto governativo del 9 marzo. Queste unità di medici appositamente formati garantiscono l'assistenza dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, con contatti e visite quotidiane a domicilio", ha argomentato Bonomo. "Non sono azioni difficili e nemmeno troppo costose. Se ci si fosse adeguati con più celerità, soprattutto per quanto riguarda la medicina territoriale, probabilmente in Piemonte avremmo ora una situazione ben diversa", ha concluso.