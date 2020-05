Torino: su bus e tram carico resta 15-20%, metro 10%

Il secondo giorno della Fase 2 è finora in linea con l'andamento di ieri nel trasporto pubblico torinese. Gtt segnala che "non si riscontrano criticità rispetto al numero di persone trasportate o di passeggeri senza i Dispositivi di Protezione Individuale, in particolare senza mascherina". Il dato medio di carico si conferma fra il 15% e il 20% a seconda delle linee, con percentuali più alte per il tram 4 e il bus 27 in zona Aurora, dove il dato arriva al 30-35%. Per quel che riguarda la metropolitana il dato medio di carico è lievemente superiore al 10% e anche in questo caso Gtt non segnala alcun problema relativo alle nuove modalità di ingresso e uscita separati per maggior sicurezza. Anche oggi, così come previsto dal piano messo a punto dall'azienda di trasporti per la ripresa, è presente personale Gtt alle principali fermate di superficie, presso gli ingressi e nelle stazioni della metropolitana.