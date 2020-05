Fase 2: Unicredit, 500.000 euro a Regione Piemonte

UniCredit continua ad ampliare il proprio impegno a supporto dell'Italia nella gestione dell'emergenza legata al Covid-19. La banca ha deciso di anticipare una donazione di 500 mila euro, frutto dei fondi che verranno raccolti nel corso dell'anno tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica, alla regione Piemonte, per supportarla nella gestione delle difficoltà legate all'emergenza. "In questa fase così complessa per il Paese - ha commentato Remo Taricani, co-ceo Commercial Banking Italy di UniCredit - il nostro Gruppo sente più che mai la responsabilità di essere vicino alle comunità, ai territori e alle economie nelle quali opera. Nell'affrontare quest'emergenza la tempestività e' importante per cui abbiamo scelto di devolvere in anticipo oggi la cifra di 500 mila euro dei fondi che raccoglieremo con Carta E nel 2020, alla Regione Piemonte. Se, anche grazie alla generosità dei nostri clienti, raggiungeremo nel corso dei prossimi mesi un importo superiore alla cifra stanziata, andremo successivamente a integrare questa donazione. Ci auguriamo che il nostro contributo possa supportare questo territorio che oggi è in prima linea nella battaglia contro il Covid 19". UniCredit è presente in Piemonte con circa 240 filiali e circa 3000 dipendenti ed è tesoriera della Regione da più di 13 anni. Grazie ai fondi raccolti tramite UniCredit Card Flexia Classic Etica ha già donato alle strutture locali della Croce Rossa di Torino e Cuneo, fondi per un ammontare di oltre 35 mila euro per l'acquisto di mascherine, materiale sanitario e dispositivi medici per affrontare l'emergenza Coronavirus.