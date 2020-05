Coronavirus: Grimaldi (Luv), Giunta risponda su subappalti mascherine

Il capogruppo Luv in Regione Piemonte, Marco Grimaldi, chiede alla Giunta regionale comunicazioni circa eventuali subappalti nella produzione di mascherine piemontesi e relativamente alla loro certificazione. "Ho letto un reportage a proposito di prezzi delle mascherine - dice Grimaldi - che sarebbero aumentati dopo l'assegnazione e passaggi di assegnazione fra aziende cinesi. In una delle più importanti gare lanciate da Scr per l'Unità di crisi del Piemonte, tante assegnazioni sarebbero finite in subappalti ad aziende cinesi, le offerte sarebbero cambiate in corso e arrivate ad altre aziende. Le direttive europee consentono flessibilità negli appalti e affidamenti diretti in questa situazione di emergenza, ma sapremo verificare la serietà dei fornitori e l'adeguatezza delle forniture?". Grimaldi ha citato anche la gara del 9 aprile da 6 milioni di euro per 5 milioni di mascherine aggiudicata dalle aziende piemontesi Casalinda di Tarantasca in provincia di Cuneo, Miroglio di Alba e Prativero di Valdilana in provincia di Biella. Su alcune mascherine, segnala, si leggono le scritte made in Marocco e altre sarebbero state prodotte in Campania. "Vorremmo capire - afferma Grimaldi - se vi sia stato un subappalto o se alcune aziende piemontesi abbiano comprato da altri le mascherine. Vogliamo sapere se subappalti e dpi sono regolari e che ne è della task force lanciata dalla Regione per 'garantire la conformità tecnica dei dispositivi di protezione individuale', che doveva coinvolgere gli atenei piemontesi".