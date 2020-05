Piemonte, ok test sierologici in laboratori privati

"Anche i singoli cittadini potranno effettuare i test sierologici all'interno dei laboratori privati". E' quanto comunica il vice presidente della Commissione Sanità del Piemonte Domenico Rossi. "I test somministrati - prosegue Rossi - dovranno essere quelli approvati dal Ministero della Salute e avranno solo valore epidemiologico, poiché, ad oggi, non possono sostituire i tamponi per la funzionalità diagnostica". "E' fondamentale che gli esiti dei test siano inclusi all'interno del piano epidemiologico regionale - conclude il vice-Presidente -. Solo così avremo a disposizione dei dati sulla circolazione virale del SAR-CoV-2 nella popolazione da affiancare ai dati che sono stati raccolti in questi mesi attraverso i tamponi. Tutti dati fondamentali per la gestione dei prossimi mesi".