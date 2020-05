Fase 2: processi da remoto, penalisti preparano battaglia

Gli avvocati preparano battaglia al processo 'da remoto'. L'Unione delle Camere penali italiane ha diffuso un 'vademecum' per le toghe che intendono opporsi alla celebrazione delle udienze in videoconferenza. La guida, come e' stato spiegato, intende fornire "indicazioni pratiche ai colleghi qualora dovessero essere impegnati nei processi da remoto nelle ipotesi residuali rimaste dopo l'ultimo decreto legge". Contiene otto punti su cui gli avvocati possono costruire delle eccezioni di carattere processuale. L'Ucpi annuncia inoltre che nei prossimi giorni presenterà anche delle ipotesi di questioni di legittimità costituzionale.