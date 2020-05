Torino: più controlli nei quartieri Aurora e Barriera Milano

Presidi fissi delle forze dell'ordine in alcuni luoghi critici, confronto con le associazioni di categoria e ricognizione delle telecamere di sicurezza pubbliche e private della zona. Sono questi i provvedimenti presi per monitorare la situazione nei quartieri Aurora e Barriera di Milano, a Torino, dopo i disordini delle ultime settimane, in piena emergenza sanitaria. A deciderlo e' stato il Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, riunitosi oggi insieme al presidente della Circoscrizione 7, dopo un primo incontro avvenuto nella giornata di ieri. "La situazione della zona nei suoi diversi aspetti continuerà ad essere attentamente monitorata - si legge in una nota della Prefettura - per l'individuazione delle ulteriori iniziative da mettere in campo con la collaborazione delle istituzioni coinvolte". Nel Comitato, presieduto dal Prefetto Claudio Palomba, siedono anche la sindaca Chiara Appendino e i vertici delle forze dell'ordine.