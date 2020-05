Fase 2: Verbania, Svizzera snellisca controlli frontiera

Il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, ha scritto una lettera al presidente del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Christian Vitta, e per conoscenza al prefetto del Vco Angelo Sidoti, in merito alla riapertura delle attività e ai conseguenti disagi al confine per i lavoratori frontalieri. "L'attuale fase di riapertura delle attività lavorative ha comportato l'aumento dei lavoratori italiani in transito verso la Svizzera e, in particolare, al valico italiano di Piaggio Valmara, con il conseguente formarsi di code di svariati chilometri alla dogana dovute al fermo di ogni auto per i controlli - osserva la prima cittadina nella missiva -. Con la presente, dimostrando la nostra gratitudine alle autorità cui competono i controlli alla frontiera in conformità alle disposizioni di tutela, si segnala il disagio manifestato da molti lavoratori frontalieri che chiedono di individuare procedure volte a snellire e velocizzare i controlli nei confronti dei lavoratori che giornalmente varcano la frontiera".