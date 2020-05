Fase 2: Pd, "ok Bonus, approfondire Riparti Piemonte"

Il Pd dice sì al Bonus Piemonte, ma chiede di approfondire le altre parti del provvedimento Riparti Piemonte presentato nei giorni scorsi dal governatore Alberto Cirio. "Diciamo sì - spiegano il capogruppo Dem Domenico Ravetti e il consigliere Raffaele Gallo - a votare subito uno stralcio del disegno di legge Riparti Piemonte basato sulle misure Bonus Piemonte, ovvero fragilità sociali e fondi per gli operatori sanitari, se avremo garanzie sulle coperture finanziarie dei provvedimenti. Su tutto il resto chiediamo di procedere con opportuni approfondimenti. Inoltre chiediamo di discutere subito su come estendere il Bonus Piemonte a tutte le categorie escluse". "Su tutte queste misure - affermano - la Giunta è in ritardo di almeno due mesi da quando è iniziata la crisi, ma sarebbe meglio dire che è in ritardo di un anno da quando ha iniziato la politica degli annunci. L'abbiamo sollecitata più volte e abbiamo fatto proposte in tutti i campi, quindi ora non chieda al Consiglio regionale di azzerare la discussione tra le forze politiche. Il Consiglio regionale non deve avere il ruolo di passacarte. Siamo disponibili a stralciare le misure più urgenti e ad approvarle in un giorno, non a rinunciare al dibattito generale sul provvedimento".