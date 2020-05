Coronavirus: cardiologia Vercelli, "non morire per paura"

"E' importante non morire per paura del covid: i cittadini sappiano che non ci sono pericoli nell'andare in ospedale". Lo afferma il direttore della Cardiologia dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, Francesco Rametta, nel team di studiosi del Piemonte nord ovest che ha pubblicato un lavoro sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine. Dallo studio emerge che a Vercelli, dall'inizio dell'emergenza coronavirus, c'è stato un calo del 50% dei ricoveri per procedure di cardiologia interventistica. Da un confronto tra i primi tre mesi del 2020 e lo stesso periodo del 2019 si nota che nel lockdown si sono dimezzati i ricoveri per infarto del miocardio. "Stiamo riscontrando - aggiunge Rametta - che molte persone non si recano in ospedale anche in presenza di gravi sintomi di infarto, rimanendo dunque a casa senza le cure adeguate. Noi assicuriamo il percorso di trattamento più diretto e sicuro: fin dall'ingresso in pronto soccorso viene eseguito il tampone e adottate tutte le precauzioni". Il lavoro "Reduced rate of Hospital admission for ACS during Covid-19 Outbreak in Northern Italy" è coordinato da Ovidio De Filippo, Fabrizio D'Ascenzo e da Gaetano De Ferrari, direttore del dipartimento di scienze mediche dell'Università di Torino e della Cardiologia della Città della Salute.