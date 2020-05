Dl Olimpiadi: Bergesio (Lega), Appendino autore di disastro

"Il sindaco Appendino, nonostante un governo, a suo tempo, più che amico, è stato capace di far perdere alla capitale Sabauda il più grande evento sportivo al mondo in programma negli ultimi anni. Questo evidenzia l'incapacità prospettica del governo torinese, la cui maggioranza non è stata capace di dire sì a voce unica. Più in generale, il disastro delle giunte di Torino post 2006 dovrebbe insegnare molto a questo governo: milioni di euro che, a evento finito, si sono trasformati in cattedrali dismesse, in disuso e lasciate al degrado. Una vergogna". Lo dice nell'Aula di palazzo Madama il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio. "La gestione post olimpica ha causato un danno di 800milioni di euro (Istituto Bruno Leoni). Tutto questo insegna che le Olimpiadi e le Atp non sono il punto di arrivo, ma di partenza, per riqualificare i territori e creare sviluppo. Ma servono visione, quella allora messa in campo da Salvini, Giorgetti, Fontana e Zaia, progettualità, come quelle degli amministratori Lega che in Piemonte hanno già messo a punto piani di marketing e di valorizzazione del territorio, non i continui comitati, forum, task force voluti da questo governo che stanno producendo solo burocrazia, confusione, disorientamento".