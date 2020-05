Fase 2: Cirio, trasformiamo rabbia in energia positiva

"Il lockdown ha influenzato il modo di guardare il futuro non solo da parte delle imprese, ma anche delle famiglie. C'è tanta rabbia, ma noi dobbiamo avere la forza di trasformare questa rabbia in energia positiva". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, ospite della trasmissione Mi manda Rai Tre. "Dobbiamo avere la fiducia di ripartire e per farlo serve la benzina, che sono i soldi - osserva il governatore -. E' il motivo per cui abbiamo stanziato 88 milioni di euro con accredito diretto a tutti parrucchieri, estetisti, bar, ristoranti, senza nessun tipo di burocrazia. Non ha senso che oggi un imprenditore ci dimostri di aver avuto delle perdite. E' evidente che le ha avute. Per noi oggi più che mai la garanzia sono gli imprenditori, la loro voglia e la loro capacità di ripartire".