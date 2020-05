Fase 2: Camera Commercio, 1 milione per micro e piccole imprese

La Camera di commercio di Torino stanzia un milione di euro per Sprint - Sostegno Progetti Ripartenza Imprese e Nuove Tecnologie – un bando per le micro e piccole imprese di tutti i settori. Avranno un voucher di massimo 3mila euro per l'acquisto di servizi digitali, strumenti informatici, attrezzature e consulenze per la propria riorganizzazione, in questa difficile fase dell'emergenza Covid-19. Le domande potranno essere presentate dal 20 maggio fino al 22 giugno tramite il servizio telematico WebTelemaco. L'istruttoria delle domande avverrà in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi. "A partire dal 20 maggio, le piccole imprese della provincia di Torino avranno la possibilità di richiedere il nostro voucher con una procedura molto semplice tutta on line: con una domanda firmata digitalmente si potrà ricevere un contributo a fondo perduto del 50% della spesa realizzata, fino a 3.000 euro. L'emergenza che ci ha colpiti sta creando una forte spinta verso la digitalizzazione dell'impresa e le imprese dovranno attrezzarsi al più presto per il nuovo modo di raggiungere i clienti e per adeguare i posti di lavoro e punti vendita", spiega il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina.