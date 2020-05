Pichetto (FI),contagio infortunio contro imprese

"Considerare il contagio del Covid-19 come un infortunio sul lavoro, come previsto nel Cura Italia, è l'ennesima misura contro le imprese". Così il parlamentare piemontese di Forza Italia, Gilberto Pichetto. "Il governo - dice Pichetto - intervenga per sanare quello che può rappresentare un ulteriore ostacolo al rilancio e alla ripresa delle imprese investite dalla crisi apertasi con l'epidemia del Coronavirus. Mi riferisco a quanto stabilito dal decreto Cura Italia e dalla recente circolare del presidente Inail, e cioè che il Covid-19 contratto sul luogo di lavoro sarà classificabile come infortunio sul lavoro e non malattia professionale". "In questo modo - sottolinea - le aziende si troverebbero a essere gravate da una responsabilità oggettiva, penalmente rilevante. Una decisione assurda, visto che le occasioni di contagio non riguardano solo i luoghi di lavoro, ma anche pericolosa, che rischia di rendere ancora più impervio il cammino delle imprese fuori dalla crisi. Il governo intervenga per trovare una soluzione sull'ennesima misura che rischia di penalizzare le imprese e i lavoratori".