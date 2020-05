Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa o nubi sparse

A Torino oggi, giovedì 7 maggio, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3676m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: contesto anticiclonico a garanzia di tempo in gran parte stabile e soleggiato sulle regioni di Nord-Ovest, salvo addensamenti nuvolosi più diffusi al mattino in Piemonte, residuo dell'afflusso di aria umida orientale del giorno precedente. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti deboli. Mar ligure poco mosso.