Fase 2: diocesi Torino con Regione studia riapertura oratori

Studiare e valutare le condizioni di praticabilita' delle attività degli oratori estivi, in vista delle scelte - politiche e pastorali - che regione e diocesi piemontesi vorranno assumere su questo tema. E' l'obiettivo che si pone il progetto "T.O.P. tavolo oratori piemontesi" avviato dall'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia e dal presidente della Regione Alberto Cirio. "Abbiamo investito due milioni di euro nel nostro Piano Riparti Piemonte - ha spiegato il presidente Cirio - proprio per sostenere le attività dei comuni e degli oratori, perché in questo momento in cui le scuole sono bloccate dobbiamo sostenere le famiglie e permettere ai genitori di andare a lavorare sapendo che i loro figli sono in un luogo sicuro. E questo è il valore di servizi educativi come gli oratori".