Regione Piemonte, Azzolina salvaguardi il numero delle classi

Salvaguardia del numero delle classi nelle scuole dell'infanzia e secondaria in vista della ripresa di settembre. Gli assessori all'Istruzione e ai Trasporti della Regione Piemonte, Elena Chiorino e Marco Gabusi, hanno ribadito la richiesta al ministro all'Istruzione Lucia Azzolina di mantenere inalterato l'attuale numero di organici scolastici e di sezioni, scongiurando pericolose riduzioni. "Non abbassiamo la guardia su un tema che ci preoccupa molto - sottolinea l'Assessore Gabusi -. Ridurre il numero delle classi significherebbe affollare in maniera eccessiva le aule con conseguente riduzione della qualità dell'insegnamento, ma soprattutto costringendo gli insegnanti a seguire troppi alunni, con evidenti maggiori difficoltà a mantenere il distanziamento sociale".