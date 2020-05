EMERGENZA SANITARIA

Aria e acqua, non c'è traccia di Covid

Indagine condotta a Torino sulle matrici ambientali della centralina del Lingotto e sugli scarichi delle acque reflue del depuratore Smat. L'assessore Marnati: "Estenderemo il monitoraggio su tutto il territorio piemontese"

Non c’è il Covid nell’aria e nell’acqua di Torino. Ha dato esito negativo il primo monitoraggio di Arpa e Asl di Torino su polveri sottili e acque reflue del capoluogo dove non sono state trovate tracce di Rna del coronavirus. A comunicarlo è l’assessore all’Ambiente, Matteo Marnati che ha annunciato di voler estendere indagini a tappeto su tutto il territorio piemontese confermando anche la volontà di portare a termine l’allestimento a La Loggia del primo centro virologico ambientale del Piemonte e d’Italia dove verrà studiato, in maniera permanente, l’impatto dei virus sull’ambiente. “A oggi – spiega Marnati – dopo le prime analisi non risulta nessuna traccia del virus su acque e aria, ma continueremo con sempre più costanza a prelevare ulteriori campioni anche in altre parti del Piemonte con la collaborazione delle Asl. A La Loggia avremo il primo laboratorio dedicato alla virologia ambientale in Italia”.

Questa prima indagine è stata condotta sulle matrici ambientali della centralina del Lingotto e sugli scarichi delle acque reflue del depuratore Smat di Torino. Una volta eseguiti i prelievi è stata effettuata la preparazione diversificata dei campioni rispetto alla tipologia di matrice per l’individuazione del virus con tecniche di biologia molecolare. In attesa dell’attivazione del laboratorio di La Loggia, questa prima analisi è stata eseguita presso gli ospedali Amedeo di Savoia e San Luigi di Orbassano.

“La virologia ambientale è necessaria per migliorare la ricerca e la conoscenza di come i virus possono interagire con l’ambiente che ci circonda. Un approccio che abbiamo intrapreso sia a livello regionale che a livello nazionale” sottolinea Angelo Robotto, direttore generale di Arpa Piemonte. Secondo Roberto Testi, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl di Torino “proseguire il monitoraggio, in particolare degli impianti di depurazione in sinergia con Arpa, riteniamo sia una delle basi per approfondire l’interazione del Covid-19 con le matrici ambientali”.