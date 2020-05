Fase 2: Moderati, dimissioni Icardi ora non hanno senso

"Chiedere ora le dimissioni dell'assessore alla Sanita', Luigi Icardi, non ha senso: vorrebbe dire tornare indietro di tre mesi". Lo afferma il leader del Moderati, Giacomo Portas, con il capogruppo in Regione, Silvio Magliano, e la segretaria cittadina, Carlotta Salerno. "Questo e' il tempo - sottolineano - in cui le istituzioni devono restare unite, evitando inutili polemiche. Portiamo fuori il Piemonte dall'emergenza: non possiamo permetterci rotture che ci porterebbero indietro di settimane nella battaglia. La priorità ora è sconfiggere il virus: per farlo, la macchina deve andare avanti in continuità. A emergenza superata arriverà il momento di considerare le responsabilità politiche di ciascuno". "Ora è piuttosto il momento - sottolineano - di affrontare in una Commissione di Indagine o di Inchiesta il tema delle falle del sistema emerse in queste settimane, evidenti di per sé e confermate dalle tante segnalazioni che continuano a giungerci. Non vogliamo che i piemontesi si ritrovino in futuro in una situazione simile".