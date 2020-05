PALAZZO CIVICO

I conti in rosso frenano la metro 2

Si prospetta un buco da 250 milioni nelle casse di Torino e con questi chiari di luna Appendino difficilmente può immaginare di fare nuovi debiti. Intanto la maggioranza è divisa e non c'è un progetto definitivo. Insomma, siamo al pian dei babi

Più che di un buco qui si parla di una voragine. E mentre si allarga quella nei conti del Comune di Torino, si riducono le speranze di vederne una nel sottosuolo della città, per realizzare la seconda linea della metropolitana. Stando alle stime di Palazzo Civico per chiudere il bilancio 2020 servirebbero almeno 250 milioni su un conto economico complessivo di 1,3 miliardi e il Governo, stando allo stato attuale, non sembra in grado di garantire l’intera copertura finanziaria nel decreto Salva-Comuni, già atteso per aprile e poi slittato a maggio. Non c’è solo Torino a rischiare grosso. Secondo i calcoli dell’Anci, lo Stato dovrebbe stanziare tra gli 8 e i 10 miliardi, ma per il momento ce ne sono appena 3,5. Si salvi chi può.

Il capoluogo piemontese, con i suoi 2,5 miliardi di debiti è tra i più esposti e tra quelli che rischiano di più senza un intervento dell’esecutivo. Come può in queste condizioni pensare di indebitarsi per altri 566 milioni per realizzare la Metro 2? Domanda al momento senza risposta e non è un caso che anche nella maggioranza pentastellata, tradizionalmente refrattaria a far debito, non manchino le perplessità, come ribadito ancora ieri, durante la commissione Bilancio, dal consigliere Damiano Carretto, che assieme alla vicepresidente della Sala Rossa Viviana Ferrero, è tra i più scettici sulla possibilità di accendere un altro mutuo per una grande opera.

Eppure a leggere i post su facebook di Chiara Appendino e della capogruppo grillina Valentina Sganga la seconda metropolitana di Torino corre ormai su una linea (di credito) sicura che la porterà ad essere attiva entro il 2026. Agli osservatori più attenti, invece, sembra incardinata su un binario morto. Certo c’è il coronavirus e la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria, ma c’è anche un problema legato al ritardo ormai cronico nella progettazione. Ci sono voluti quattro anni per approvare in giunta un progetto preliminare, che ha ottenuto il semaforo verde solo lo scorso febbraio; come si può pensare ora di ottenere 1,4 miliardi per realizzare il primo lotto – quello da Rebaudengo al Politecnico – senza un progetto definitivo?

Ci sono gli 800 milioni promessi dal premier Giuseppe Conte, “ma senza un progetto definitivo è impossibile conoscere il vero importo dell’opera. Perché a oggi non sappiamo quale sistema verrà utilizzato, in che modo si scaverà, come si realizzeranno le stazioni” precisa Stefano Esposito, che quando era parlamentare, sotto le insegne del Pd, si occupava di trasporti ed era riuscito a strappare, alla fine della scorsa legislatura, i soldi per il prolungamento della tratta da Collegno a Rivoli della linea 1. La sindaca attende un decreto in cui la metro 2 dovrebbe essere inclusa tra le opere strategiche a livello nazionale, “ma la verità è che prima di un anno, a essere ottimisti, la seconda linea non sarà cantierabile – prosegue Esposito – quindi come potremo inserirci in quella partita?”. Tante domande, poche risposte.

Oltre al problema politico, che attanaglia la maggioranza, e a quello procedurale resta da affrontare quello finanziario. Facciamo due conti. Secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità redatto sulla base del progetto preliminare il costo complessivo, come detto, è di 1,4 miliardi. Se il Governo confermerà lo stanziamento di 808 milioni bisogna trovarne altri 600 (per l’esattezza gli uffici stanno ragionando sulla cifra di 566 milioni). A detta della sindaca ci sarebbe un accordo con Cdp, Cassa depositi e prestiti, per un finanziamento a tasso agevolato (tra il 2,5% e il 3%) con la restituzione fissata a partire dall’entrata in funzione della metropolitana e una rata che si aggirerebbe tra i 33 e i 34 milioni. A questi andrebbero aggiunti altri 30 milioni circa per la manutenzione straordinaria e arriviamo a una cifra che supera i 60 milioni all’anno. Questo vorrebbe dire che tra il 2026 e il 2030, quando il costo del debito sarà ancora molto elevato, tra i 175 e i 195 milioni circa, il Comune si ritroverebbe un’ulteriore zavorra che lo porterebbe a una cifra intorno ai 250 milioni annui. Cosa ne penserebbe la Corte dei Conti? C’è un’altra strada possibile: quella del project financing, cioè la possibilità di far realizzare l’opera a un soggetto privato da individuare tramite gara pubblica, al quale poi riconoscere un canone annuo per la gestione dell’infrastruttura. In questo caso le stime parlano di una cifra tra i 70 e gli 80 milioni ma molto dipenderebbe dalle condizioni inserite dal Comune nel bando.

C’è una terza via e prevede una magia politica di Appendino: l’ottenimento di un finanziamento totale dello Stato, come chiedono alcuni consiglieri Cinquestelle. Possibile? Difficile a dirsi anche perché torniamo al punto di partenza: su che basi la prima cittadina potrebbe chiedere altri soldi in assenza di un progetto definitivo e quindi di una valutazione attendibile dei costi? Sembra un vicolo cieco, anche perché parliamo di un ente che è tutt’ora sottoposto a un piano di rientro per uscire da quel disavanzo strutturale di 80 milioni di euro certificato dai giudici contabili e che al momento è stato ridotto a 30 milioni, ma è ancora lì e ora rischia di estendersi nuovamente con questi chiari di luna.