Fase 2: traffico auto a Torino aumentato del 35%, bici +335%

Nei primi tre giorni della Fase 2 il traffico a Torino, rispetto ai giorni corrispondenti dell'ultima settimana di lockdown, è aumentato del 35%, con un picco del 39% nell'ora di punta mattutina e del 68% in quella serale. E' invece del 335% l'aumento dell'uso della bici, con picchi del 478 e 460% nelle ore di punta. Lo rilevano i dati della Centrale della Mobilità di 5T che sono stati confrontati con i giorni corrispondenti sia della settimana precedente sia del maggio 2019. Rispetto allo scorso anno il traffico veicolare si è ridotto del 36%, il 50% nelle ore di punta, mentre per quel che riguarda la Ztl centrale si è registrato un calo del 60% rispetto agli stessi giorni nel 2019 e un aumento del 47% rispetto alla settimana scorsa. Sul fronte delle biciclette, sugli assi ciclabili di Corso Francia, Via Bertola, Corso Castelfidardo, Via Nizza e Lungo Dora Siena il calo rispetto al 2019 è del 52% ma con un significativo aumento rispetto ai giorni di lockdown, con circa 18 mila passaggi fra lunedì e mercoledì contro i 4 mila della scorsa settimana. Nei 34 parcheggi in struttura l'occupazione media si è ridotta del 42% rispetto allo scorso anno senza cambiamenti significativi rispetto alla scorsa settimana (-2%).