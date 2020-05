Fase 2: Ricca (Iv), riaprire subito parrucchieri e estetisti

"Consentire la riapertura immediata di parrucchieri, estetisti e operatori del benessere. Il primo giugno per molti di loro potrebbe essere tardi". La sollecitazione arriva dal coordinatore torinese di Italia Viva Davide Ricca. "Parliamo - spiega - di lavoratori che da sempre garantiscono alti standard di sicurezza e sono pronti a investire in mascherine, guanti, igienizzazione degli ambienti. Lavorando su appuntamento e con la turnazione dei dipendenti - aggiunge - potrebbero ripartire senza rischi". Un appello al quale si aggiunge la coordinatrice del comitato di Iv 'Un laboratorio per Torino', Maria Antonietta Floscio, che parla di "attività fondamentali nell'imprenditoria del nostro territorio, che svolgono una funzione importantissima per il benessere e la qualità della vita dei torinesi, messa a dura prova dal lockdown. I contributi garantiti loro dalla Regione - conclude - sono importanti ma non sufficienti per far fronte a bollette e spese fisse".