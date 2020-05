Lavoro: Bcube, rischio esubero per 210 lavoratori

Alla BCube di Villanova d'Asti il 30 giugno prossimo scade la commessa con Fca, "che determinerà un esubero di 210 lavoratori dei circa 400 dipendenti del sito". A dirlo la Cgil di Asti, "preoccupata della situazione". L'azienda astigiana, specializzata nella gestione lineare e integrata di processi complessi, "ci ha inoltre informati - spiega il segretario provinciale della Cgil di Asti, Luca Quagliotti - del fatto che Fca non ha mai risposto alle numerose sollecitazioni che sono state inviate, da parte della BCube, al fine di addivenire alla definizione di una nuova commessa su nuove basi commerciali". La notizia è "come un fulmine a ciel sereno, per quanto già nel mese di febbraio ci era stato riferito di difficoltà della trattativa" aggiunge. La Cgil provinciale chiede alle istituzioni e ai parlamentari locali "di farsi carico, unitamente alle organizzazioni sindacali, del problema, al fine di scongiurare la perdita di posti di lavoro nella nostra provincia" che, secondo il sindacalista "potrebbe determinare un effetto domino, con centinaia di altri posti di lavoro a rischio".