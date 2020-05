Ubi: Fondazione Crc investe 7 milioni su banca

Un investimento da 7 milioni di euro in opzioni Call su azioni Ubi. L'ha effettuato Sgr Fondaco, incaricata di gestire una parte delle risorse della Fondazione Cr Cuneo, che con il 5,9% è il primo azionista della banca. L'operazione a ridosso dell'emergenza coronavirus e nel bel mezzo della battaglia con Intesa Sanpaolo per il controllo di Ubi, riferisce il Sole 24 ore, ha generato una minusvalenza potenziale tra i 2 e i 3 milioni di euro. "Le operazioni sul titolo Ubi Banca realizzate in questo periodo in capo alla stessa Fondazione Crc - hanno spiegato al quotidiano i vertici della Fondazione - riguardano esclusivamente una normale attività su opzioni e sono compiute in piena autonomia da un gestore esterno, senza modifiche della quota azionaria detenuta dalla Fondazione". Secondo il giornale di Confindustria è probabile però che la vicenda finirà all'attenzione anche del Ministero dell'Economia, che ha compiti di vigilanza sulle fondazioni, e della Consob.

A generare quello che Il Sole 24 Ore definisce "una sorta di giallo" è il fatto che la comunicazione effettuata secondo la norma da Ubi indica come soggetto che ha effettuato l'operazione Fondazione Crc e non come sostenuto dalla Fondazione, la Sgr. Non solo: secondo il quotidiano economico sul territorio c’è chi ritiene che quella perdita dovesse essere evitata, soprattutto in un periodo come questo. Sono centomila le operazioni effettuate ogni anno, per cui e' fisiologico che ha parte di esse si chiuda col segno meno, ribatte la Fondazione Crc, che ha da poco confermato alla presidenza Giancomenico Genta, forte di un bilancio record nel 2019 e con erogazioni in aumento.