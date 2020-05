Fase 2: Terzi, rispetto regole o rischio focolaio tribunale

Un invito a "raccomandare" il rispetto scrupoloso delle regole per evitare che a Palazzo di Giustizia sorga il rischio di un focolaio di Covid-19, che provocherebbe ulteriori limitazioni con "danni quasi irreversibili", è stato rivolto da Massimo Terzi, presidente del tribunale di Torino, al Consiglio dell'ordine degli avvocati. Ieri il magistrato ha diffuso le linee-guida ufficiali per la ripresa dell'attività giudiziaria a partire dal 12 maggio. "Ora - scrive Terzi in una lettera indirizzata al Consiglio - ci attende la fase più complessa, dove mettere in pratica tutti insieme tutte le regole che ci siamo dati. Credo che mai come in questi momenti la responsabilità personale di ciascuno sia l'elemento determinante. La comune speranza di uscire fuori dalla pandemia, e la luce che pare si incominci a intravedere, deve darci la forza di immetterci nel percorso virtuoso che abbiamo avuto il pesante onere di disegnare".

"La mia responsabilità - aggiunge Terzi - è però unica è solitaria, come datore di lavoro, e mi induce a raccomandare una scrupolosissima osservanza. Non possiamo permetterci contrapposizioni di alcun genere che potrebbero mettere a rischio non solo la salute, ma anche la funzionalità futura del Tribunale. È infatti evidente che anche per gli Uffici Giudiziari, come per il Paese, ulteriori future limitazioni provocherebbero danni quasi irreversibili per il settore Giustizia". "È su questo timore - prosegue Terzi - che chiedo al Consiglio di fare ogni sforzo per comunicare ed informare gli Avvocati del foro in ordine alle regole le e raccomandarne la assoluta osservanza. Al di là di ogni altra considerazione credo dobbiate far appuntare la attenzione sul rischio generale che in Palazzo Caccia possa sorgere un focolaio che, oltre ad ingenerare timori in ciascuno di noi, ineluttabilmente porterebbe, secondo quanto preannunciato, a blocchi da parte della Autorità Sanitaria e a proclamazione di stato di agitazione sindacale. Credo, ma spero di sbagliarmi, che questo rischio sia nella "stanchezza", psicologica e non solo, da parte di molti sottovalutato, mentre purtroppo è un rischio da mettere in conto che solo i nostri comportamenti possono minimizzare". Terzi ringrazia il Consiglio dell'ordine degli avvocati per la "intensa e proficua collaborazione" nelle ultime settimane e "in particolare per il vostro gravoso contributo che ci ha garantito la fornitura degli indispensabili presidi sanitari".