Confindustria Piemonte: abolire Irap

"Le necessità delle aziende a fronte della crisi innescata dalla pandemia sono ormai conclamate, ma le risposte del Governo non sono state finora all'altezza. Per questo non possiamo che appoggiare e condividere le parole del Presidente designato Carlo Bonomi e la sua proposta di abolizione dell'Irap. Sarebbe un segnale importante per sostenere le imprese che stanno tentando di recuperare la produttività, dopo essersi impegnate al massimo per garantire un rientro dei lavoratori in piena sicurezza". Così il Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli commenta l'intervista del Presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi durante la trasmissione 'Piazza Pulita' su La7 di ieri, 7 maggio 2020. "Come stiamo purtroppo constatando, il tema della burocrazia ha colpito nuovamente e frenato l'entusiasmo, forse eccessivo con cui all'inizio sono stati annunciati provvedimenti che poi si sono scontrati con una realtà fatta di lungaggini e complicazioni estenuanti - ha spiegato Altra richiesta prioritaria che sosteniamo riguarda il pagamento dei debiti alle imprese da parte delle PA, così come prioritario è sbloccare le opere pubbliche e infrastrutturali che sono un prerequisito essenziale per la ripresa economica, a partire da quelle già dotate di copertura finanziaria".