Meteo: giornata parzialmente soleggiata

A Torino oggi, sabato 9 maggio, giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3536m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: il campo di alta pressione viene lievemente disturbato da infiltrazioni di aria più umida da Ovest. Giornata ancora nel complesso soleggiata al Nord Ovest, salvo velature in transito e maggior variabilità lungo l'arco alpino, dove non si esclude qualche isolato piovasco verso la fine del giorno. Clima diurno molto gradevole, massime anche superiori ai 25°C (più basse sulla costa ligure). Venti moderati orientali sul Ligure, mare mosso.