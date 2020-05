Fase 2: ripartono take-away Torino, su serrande 2mila esercizi

Serrande alzate per quasi 2.000 pubblici esercizi che da questa mattina possono iniziare con il take away anche a Torino, con 6 giorni di ritardo rispetto al resto del Piemonte. Alle 18 di ieri sono arrivate al Comune 1.500 domande di bar, ristoranti e pasticcerie che annunciavano l'intenzione di partire con il cibo e le bevande d'asporto, ma secondo Confesercenti ci sarebbe qualche centinaio di richieste in più non ancora processate. Le più preparate sembrano essere pasticcerie e gelaterie, quasi tutte già partite o in procinto di farlo. "Per quanto riguarda i ristoranti ripartirà circa il 50%, ma si tratta prevalentemente di chi faceva già servizio a domicilio, come le pizzerie" spiega Claudio Ferraro, direttore di Epat. La situazione più difficile è quella dei bar: "Bisogna fare le prenotazioni, avere in dotazione ciò che serve per dare un caffè d'asporto, capire come fare con il personale in cassa integrazione" conclude Ferraro.