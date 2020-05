Riparti Piemonte, 14mln per edilizia e manutenzione Comuni

Ammonta a 14 milioni di euro il contributo a favore dei Comuni per la manutenzione del territorio e per la messa in sicurezza delle opere pubbliche inserito dalla giunta regionale nel piano "Riparti Piemonte". "Il contributo - spiega l'assessore alle Opere Pubbliche della Regione Piemonte, Marco Gabusi - verrà concesso ai Comuni attraverso un bando, che prevede due sezioni: una per gli interventi fino a 100 mila euro e uno tra 100 e 200 mila euro. Abbiamo sfruttato la possibilità data legge regionale 18/84 di cofinanziamento dei lavori pubblici dei Comuni fino all'80% e, nell'ambito delle linee di sburocratizzazione del Riparti Piemonte, abbiamo accelerato il più possibile l'iter previsto. Inoltre, abbiamo voluto legare a questa delibera la ripresa del comparto edile locale: per poter accedere al finanziamento i Comuni dovranno affidare i lavori ad imprese aventi sede legale e operativa nel territorio piemontese". I lavori finanziabili riguardano quattro ambiti principali: la viabilità comunale, l'edilizia municipale, l'edilizia cimiteriale e l'illuminazione pubblica. Attenzione anche alla semplificazione delle procedure.