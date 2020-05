Pd cancella Festa Unità

A causa del Coronavirus non potranno tenersi a Torino, né la tradizionale Festa de L’Unità di settembre, né le altre feste programmate a luglio in città e nel Piemonte. Lo tende noto il segretario metropolitano Mimmo Caretta. "Il nostro sforzo sarà quello di individuare modalità diverse e compatibili con la situazione di emergenza - scrive su Facebook - come l'iniziativa Spazio Aperto, diventata una sorta di webtv, in onda sia su Facebook che sul canale YouTube e che intendiamo incrementare. Il Pd di Torino non ha nessuna intenzione di abbandonare lo spazio politico, utile anche ad affrontare ciò che ci si era prefissati con la Festa. Guardiamo avanti".