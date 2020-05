Fase 2: Appendino, take away sia responsabile o nuovi divieti

Da oggi anche a Torino è possibile il take away nei locali che fanno ristorazione e "usare responsabilità è innanzitutto un gesto di amore verso queste imprese, colonne portanti della nostra comunità". A lanciare l'appello ai torinesi è la sindaca Chiara Appendino. "L'emergenza è ancora in atto, nessuno può parlare di scampato pericolo ed è esattamente in questo senso che dobbiamo comportarci", è l'appello su Facebook della prima cittadina. "Nonostante ciò, con questa apertura diversi locali e imprese del territorio possono tornare a lavorare dopo mesi di chiusura e mancati incassi. Sappiamo bene - aggiunge - che questa crisi è anche, e sempre di più, economica e quanto le imprese del nostro territorio stiano soffrendo. È il motivo per cui, come Città, abbiamo fatto e faremo tutto il possibile per aiutarle" compreso "un grande piano di promozione per i mesi a venire". La sindaca ricorda che "come per i parchi, questo è un altro piccolo spazio di libertà riconquistato. E, esattamente come per i parchi, se non agiremo responsabilmente e si ravviserà necessario, siamo pronti a disporre il divieto di questa attività. Ma io confido nei torinesi e nel fatto che non sarà necessario".