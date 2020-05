Meteo: cieli molto nuvolosi o coperti, in serata piogge e rovesci

A Torino oggi, domenica 10 maggio, cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. in serata piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco, sono previsti 1.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3144m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: una perturbazione atlantica si avvicina da ovest nella seconda parte del giorno determinando un generale peggioramento sulle regioni di Nordovest. Molto nuvoloso sin dalla mattinata con qualche rapida pioggia in transito, poi tempo più asciutto ma sempre con molte nubi; nel corso della serata tenderà a piovere diffusamente a partire da Liguria di ponente e ovest Piemonte. Temperature in calo nei valori diurni. Venti da ESE, in rotazione a NE sul Ponente ligure. Mare mosso.