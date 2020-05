Fornaro (Leu): Governo dica no a condoni

"Nell'italia che riparte non c'è alcun bisogno di condoni edilizi di qualsivoglia tipo, che sarebbero il segnale che nel nostro Paese non cambia mai nulla e a vincere sono sempre furbi e furbetti. Chi pensa di uscire dalla crisi economica prodotta dal Covid 19 con una sorta di liberi tutti rispetto alla tutela e al rispetto dell'ambiente e delle regole non ha capito proprio nulla". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "L'Italia può e deve ripartire costruendo un nuovo patto di cittadinanza e sociale fondato sulla fedeltà fiscale e sul pieno rispetto di una fondamentale cornice di diritti e di doveri tra lo stato e i cittadini. Ci attendiamo, quindi, che il Governo sia compatto nel dire un no chiaro a condoni edilizi e fiscali, in qualsivoglia forma: sono strumenti dannosi e inaccettabili sempre e maggior ragione nella fase storica che stiamo vivendo", conclude Fornaro.