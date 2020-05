Pd, Piemonte aumenti borse studio per nuovi medici

"L'emergenza Coronavirus ci costringe a cambiare progetti o ad accelerare quelli che avevamo: in Piemonte è necessario finanziare da subito maggiori borse di studio regionali per specializzandi in medicina. Il Governo farà la sua parte con il decreto di maggio, finanziando circa 4 mila borse in più. Il Piemonte faccia la sua, così come hanno fatto altre Regioni". E' quanto affermano il vice presidente del Consiglio Regionale, Mauro Salizzoni, e il vice presidente della Commissione Sanità, Domenico Rossi, esponenti del Pd. "Non possiamo neppure immaginare il superamento della fase emergenziale e un futuro per la sanità piemontese - osservano - senza pensare a un rafforzamento del personale sanitario. Non basta, infatti, aumentare il numero dei posti letto o dire che si potenzierà la medicina del territorio, ma occorrono medici, infermieri e OSS che si occupino dei pazienti". Rossi e Salizzoni ricordano che "in occasione del Bilancio di Previsione avevamo presentato un emendamento con l'obiettivo di aumentare le borse di studio regionali per gli di specializzandi in medicina, ma la maggioranza decise di bocciarlo". "Non possiamo più permetterci - concludono - un aumento graduale delle borse di studio. Dobbiamo almeno triplicarle. Al momento la Regione ne ha previste solo 15 per il 2020, che si sommano alle 511 pagate dallo Stato per il nostro territorio. "Il tentativo della Giunta di rivolgersi alle Fondazioni per attivare ulteriori percorsi (35 quelli annunciati) non sembra aver dato i frutti sperati".