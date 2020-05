Fase 2: FI, a Torino la priorità sono i controviali...

"Mentre centinaia di commercianti e artigiani torinesi aspettano un aiuto dal proprio Comune, mentre ristoratori e bar attendono novità sulla possibilità di ampliare i dehors, mentre disoccupazione e problemi sociali si sommano in una città gia' in grande difficoltà, l'assessore La Pietra si occupa di una bella proposta in linea con la filosofia della decrescita tanto cara al suo partito". Lo scrivono in una nota i Deputati di Forza Italia Claudia Porchietto e Carlo Giacometto, commentando la recente ordinanza del Comune di Torino sui controviali. "Senza permetterci di mettere in dubbio la svolta epocale che la decisione di ingolfare i controviali torinesi garantirà al futuro di Torino - dicono - suggeriremmo all'assessore di darsi un diverso elenco di priorità. In tal senso, ci permettiamo di suggerirne una: trovare il modo di finanziare interamente la linea 2 della Metropolitana, perché abbiamo il sospetto che il Governo nazionale, cosiddetto amico, non potrà andare oltre gli 828 milioni, peraltro spalmati da qui al 2032, della scorsa legge di bilancio. Motivo per cui, senza mobilitare altre risorse, quell'opera non vedrà mai la luce. E' dotando la città di infrastrutture efficienti che si tutela l'ambiente".