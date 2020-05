Torino, chieste soluzioni per i senzatetto

Associazioni e cittadini scrivono alla Città di Torino per la situazione dei senzatetto che dormono da una settimana in piazza Palazzo di Città, davanti al municipio, dopo la chiusura del sito di piazza d'Armi. L'associazione Eufemia ha promosso una lettera, firmata anche dai circoli locali di Legambiente, Amnesty International, Libera, Guppo Abele e altre associazioni locali, indirizzata all'amministrazione: "Nonostante l'effettivo sgombero fosse stato pianificato con largo anticipo - si legge - nessun preavviso è stato dato alle persone (96 uomini, 12 donne e altre 30 persone lasciate in un tendone della Protezione Civile in quanto le domande erano superiori ai posti disponibili). Sin dal mattino del 4 maggio, gli ospiti si sono ritrovati in strada senza alcuna alternativa". "Al momento - osservano le associazioni - il sostegno fornito dall'amministrazione pubblica alle persone accampate sotto i portici di Piazza Palazzo di Città e in Piazza d'Armi è del tutto inadeguato e insufficiente: i pochi aiuti alimentari ricevuti sinora sono frutto della solidarietà di movimenti, singoli cittadini e organizzazioni del terzo settore. Le condizioni igieniche si aggravano quotidianamente, considerato inoltre che i bagni degli esercizi commerciali non sono agibili, né sono stati aperti i bagni pubblici in prossimità". Nella lettera si chiede di aprire subito i bagni pubblici e di provvedere alle scorte di cibo. Ci sono ancora una trentina di persone che dormono con le tende davanti ai portici del Comune e altrettante accampate in piazza d'Armi.