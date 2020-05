Fase 2: Lo Russo (Pd), controviali a 20 km/h sono propaganda

"Pedonalizzazioni vere, e in questi 4 anni grillini non ne abbiamo vista manco una, e piste ciclabili vere, ben fatte e manutenute nel tempo. Se no si fa solo propaganda". Questa, secondo il capogruppo Pd in Consiglio comunale Stefano Lo Russo, la strada per incentivare l'uso della bicicletta piuttosto che l'istituzione dei 20 km l'ora in alcuni controviali della città per "moderare la velocità dei veicoli nelle carreggiate laterali dei corsi in modo da evidenziarne un uso preferenziale per le biciclette", come si legge nell'ordinanza che indica le strade interessate. "Da amministratore - osserva Lo Russo - penso che incentivare la mobilità ciclabile sia davvero una cosa fondamentale per una città come Torino, ma per farlo bisogna fare le piste ciclabili vere e curare la manutenzione di quelle esistenti. Significa inoltre - aggiunge - avere attenzione agli incroci e modificarli strutturalmente in modo adatto. Rendere insomma la bicicletta un mezzo sicuro". Per Lo Russo "quella di imporre i 20 km/h nei controviali 'al fine di evidenziarne l'uso preferenziale' usando la giustificazione del Covid ma lasciarli ad uso promiscuo è sicuramente molto più economico per i grillini ma mi sembra una non-soluzione. Tanto propagandistica quanto insicura per tutti, automobilisti e ciclisti".