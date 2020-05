Porchietto (FI): Boccia dà numeri sbagliati, a imprese serve onestà

"Ministro Boccia lei ha letteralmente dato i numeri, ma quelli sbagliati". Cosi in una nota l'On. Claudia Porchietto, responsabile nazionale del dipartimento Attività produttive di Forza Italia e membro della commissione Finanze alla Camera. "Sul Corriere della Sera lei ha asserito che ogni giorno in Italia 300 persone vengono contagiate sul posto di lavoro e dieci muoiono, omettendo però di dire che questo numero così alto è per lo più riconducibile ai lavoratori che operano nell'ambito sanitario. Non credo che lei abbia equivocato involontariamente lasciando intendere che non è opportuno dare il via alla riapertura di attività commerciali e artigianali perchè è alto il tasso di contagio sui posti di lavoro. Credo, al contrario, che ci sia un preciso disegno dietro a queste affermazioni, ossia quello di continuare a tenere sotto scacco il Paese, alimentando così la diffidenza e lo stato d'emergenza". Porchietto sottolinea inoltre che questo atteggiamento "non è corretto nei confronti delle imprese e dei lavoratori che rischiano di non rientrare a lavorare, perché saranno decine e decine le attività turistiche, i negozi, gli artigiani, i parrucchieri e i centri estetici che non riapriranno più. Corregga le sue parole Ministro, perché i numeri dicono un'altra verità, ma quella vera".