Fase 2: Epat, per asporto partito solo 40% pubblici esercizi

Sono 1.700 le attività di asporto di bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie partite a Torino, il 40% del totale. La stima è dell'Epat, l'associazione di categoria dell'Ascom. I ricavi delle pasticcerie per a Festa della Mamma sono stati la metà degli anni senza il Coronavirus. Ha aperto - secondo i dati dell'Epat che con l'Ascom ha chiesto di anticipare il take away a sabato, giorno precedente alla Festa della Mamma - il 30% degli 800 bar, 500 ristoranti (40%), 400 pasticcerie e gelaterie (80%). "Uno spiraglio verso il vero obiettivo dell'apertura dei locali perché al di sotto del 10-15% del fatturato norrmale non si possono affrontare i costi. Soprattutto se si deve richiamare un dipendente dalla cassa integrazione con un costo di 60 euro in una mattina, non ripagato neanche da 30 consumazioni medie di un bar", spiega l'Epat. I dipendenti per i quali è stata chiesta la cassa sono 22.000 nella provincia di Torino su 35.000, di cui il 60% in aziende sotto i 5 dipendenti "L'esigenza - spiega Claudio Ferraro, direttore Epat Torino - è quella di semplificare, eliminare la prenotazione se si dovrà contare a lungo sul delivery e sull'asporto. Le misure di contenimento di cui si sente parlare, ad esempio 2 metri di distanza per i tavoli nei ristoranti, metterebbero a rischio la riapertura di almeno il 30% degli esercizi". "La speranza, visti i risultati dei primi giorni di asporto, è l'apertura dei locali il 18 maggio - aggiunge Alessandro Mautino, presidente Epat - secondo criteri di tutela, ma anche di buon senso senza prescrizioni che rendano impossibile lo svolgimento dell'attività".