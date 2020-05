Asl To3, telemedicina per mamme e bambini

Videocall, assistenza in streaming, tutorial online, corsi preparto e allattamento organizzati in chat: l'Asl To3 ha riorganizzato le prestazioni materno-infantili adeguandole alle precauzioni necessarie nell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. L'azienda aveva già in campo alcuni progetti di telemedicina, che ha esteso, anche grazie alle donazioni avute in questo periodo. I consultori hanno mantenuto i servizi attivando diverse modalità alternative alla presenza in ambulatorio: corsi preparto in streaming, assistenza all'allattamento a distanza, ampliamento della fascia oraria per le consulenze da remoto. Negli ospedali, le strutture di Ostetricia e Ginecologia di Rivoli e Pinerolo hanno rivisto i percorsi all'interno dei reparti per assicurare le misure di prevenzione necessarie. Di pari passo hanno lavorato le Pediatrie, garantendo ai pazienti più piccoli percorsi interni dedicati esclusivamente a loro, in aree protette. Al rientro a domicilio la mamma viene seguita con videochiamate, mentre la Neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza si è attivata per seguire i giovanissimi, che rischiavano di soffrire più di altri le conseguenze del distanziamento sociale, con consulenze telefoniche, via e mail o in video chat, supervisione video. "Superata la fase dell'emergenza - sottolinea il dg dell'Asl To2, Flavio Boraso - ci stiamo preparando ad affrontare la Fase 2, di convivenza con il virus e progressiva ripresa dei servizi".