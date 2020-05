Pininfarina: -25% valore produzione, da Mahindra 20 milioni

Pininfarina chiude il primo trimestre 2020 con valore della produzione e margini in calo per effetto della crisi dovuta all'emergenza sanitaria che ha colpito a gennaio la Cina, dove si registra il calo di fatturato più vistoso, e poi in tutti i principali mercati in cui è presente l'azienda (Italia, Germania e Usa). Il periodo chiude con un valore della produzione pari a 18,8 milioni, in calo del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019 e un rosso di 5,1 milioni (a fronte di un utile di 0,4 milioni). A rafforzare la solidità patrimoniale della Pininfarina il gruppo Mahindra, azionista di controllo, ha concesso a febbraio una linea di credito di 20 milioni di euro della durata di 36 mesi, cifra "ritenuta sufficiente a garantire l'operatività del gruppo in un prevedibile futuro". A causa dell'incertezza sulla durata della pandemia che rende molto difficile a tutte le società del comparto automotive fare proiezioni sui risultati finanziari nel breve periodo, la Pininfarina conferma ricavi in calo, risultato netto e risultato operativo negativi.