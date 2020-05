Sanità: Pd, soldi del Mes per costruire nuovo ospedale Ivrea

"I soldi del Mes per costruire il nuovo ospedale di Ivrea". È la richiesta alla Regione Piemonte presentata dal consigliere Alberto Avetta (Pd) e dal vice Presidente del Consiglio, Mauro Salizzoni. "Nei 37 miliardi che il Mes ci mette a disposizione, 120 milioni sono destinati alla sanità territoriale piemontese. Questi si aggiungono ai 150 milioni che il ministro Speranza, già nel 2019, ha destinato alla nostra edilizia sanitaria. Il Consiglio Regionale, su istanza del PD, a dicembre ha votato un documento che impegna la Giunta del Piemonte ad investire sul nuovo ospedale di Ivrea. Oggi abbiamo un'occasione irripetibile". Il Pd chiede però di ripensare alla sanità territoriale del Canavese, con il nuovo ospedale di Ivrea in funzione di una rete territoriale che coinvolga anche gli ospedali di Castellamonte e Cuorgnè. "È indispensabile un tavolo politico sulla sanità canavesana con i sindaci, i consiglieri regionali, i parlamentari, insieme a sindacati, associazioni di categoria e mondo della sanità locale - aggiunge Avetta - per fare fronte comune con una Regione che non può più sottrarsi alle sue responsabilità".