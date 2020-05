EMERGENZA ECONOMICA

Bonus, Cirio trova altri 15 milioni

Dopo le proteste delle opposizioni il governatore rimpingua il fondo destinato a ristorare le perdite di imprese ed esercenti. Otterranno un contributo anche agenzie di viaggio, tatuatori, autoscuola e spettacoli viaggianti

A volersela cavare con una battuta c’è già chi tira in ballo il conflitto d’interesse. A chi non è venuto in mente quando Alberto Cirio, durante le sue comunicazioni in Commissione Bilancio, ha assicurato ulteriori 15 milioni per un contributo a fondo perduto alle categorie rimaste escluse dal Bonus Piemonte, tra cui anche gli spettacoli viaggianti. Dopotutto, con quel Circo Barnum di cui talvolta si circonda, impossibile non aspettarsi dal presidente della Regione una sensibilità particolare per la categoria, inserita a pieno titolo tra coloro che dovranno ottenere un sostegno per la crisi causata dall’epidemia di Covid. Oltre a loro, otterranno il contributo una tantum di 1.000 euro anche i fotografi, i tatuatori e i circoli, mentre si sale a 1.500 per le autoscuola, i negozi di abbigliamento, le organizzazioni di eventi, librerie e cartolibrerie, i cinema e le agenzie di viaggio. Con questo ulteriore sforzo, la Regione porta a 111 milioni lo stanziamento complessivo per il Bonus Piemonte, andando incontro a buona parte delle richieste delle opposizioni. Restano ancora scoperti le associazioni del terzo settore e gli asili nido, per i quali finora è stata coperta una sola mensilità a fronte di una inattività che durerà almeno tre mesi. Pur mantenendo qualche riserva, l'opposizione dà il via libera allo stralcio del provvedimento dal ddl Riparti Piemonte, garantendogli una corsia preferenziale attraverso la Commissione Bilancio in sede legislativa, dunque senza passare dall'aula, per renderlo subito operativo.