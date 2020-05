Meteo: nuvolosità e pioggia in serata

A Torino oggi, martedì 12 maggio, nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la perturbazione giunta lunedì si allontana verso levante favorendo un generale miglioramento sulle regioni di Nord-Ovest con schiarite anche ampie nella prima parte della giornata, specie sulle zone di pianura.Tra pomeriggio e sera le correnti tenderanno nuovamente a disporsi dai quadranti sud-occidentali determinando nuovi addensamenti nuvolosi su settori montuosi con il rischio di acquazzoni o rovesci in locale estensione alle zone pedemontane e di alta pianura piemontesi. Temperature massime in aumento. Venti in prevalenza deboli, tendenti a rinforzare a fine giornata. Mare poco mosso o mosso.