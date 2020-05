Mascherine e medicinali da Cina, sequestro in Piemonte

Importavano illegalmente mascherine, senza certificazione, per un giro d'affari di oltre 5 milioni di euro. Due imprenditori cinesi sono stati denunciati dalla guardia di finanza di orino, che ha sequestrato 600 mila mascherine e centinaia di medicinali. Questi ultimi, destinate alla popolazione italiana nell'ambito del progetto "Anti-Epidemic Supplies from Zhejiang to Italy", erano stipate in un magazzino di Novi Ligure (Alessandria) dove i finanzieri hanno anche trovato 40 carte di credito utilizzate per le presunte frodi commerciali. La società aveva anche altre sedi a Cessalto (Treviso), Rozzano (Milano) e a Rignano sull'Arno (Firenze). Le indagini della Finanza sono ancora in corso: l'imprenditore cinese ritenuto dominus della società si sarebbe rifugiato in Cina. Le mascherine sequestrate saranno donate agli Enti pubblici e assistenziali maggiormente in crisi in questo momento.