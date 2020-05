Portas (Moderati): Arcuri e le mascherine, promesse al vento

"Le promesse di Arcuri e del Governo sulle famose mascherine a 0.50 euro, oltre a creare molta confusione agli italiani, infastidisce molto sentirsi presi in giro, mi chiedo per quale motivo fare promesse al vento, di norma una persona con un po' di intelligenza, prima di fare promesse si assicura di poterle mantenere, non che per un pugno di consensi dici pubblicamente "domani le mascherine ci saranno per tutti", l'Italiano è buono non stupido. In un Paese "normale" il commissario Arcuri sarebbe stato allontano per il bene di tutti" Lo dichiara l'on. Giacomo Portas (leader dei Moderati - indipendente Italia Viva).